Calciomercato | Pastorello: "Con la Lazio uno degli affari a cui tengo di più..."

27.05.2026 12:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato | Pastorello: "Con la Lazio uno degli affari a cui tengo di più..."

RASSEGNA STAMPA - Nella giornata di ieri, presso la Maybourne Rivierara di Roquebrune a Cap Martin, a pochi chilometri da Montecarlo, è andata in scena la festa per i 30 anni di attività dell'agenzia P&P Sport Management. In occasione di questo evento è intervenuto ai taccuini di Tuttosport il procuratore Federico Pastorello. 

"Io sinceramente ero sicuro e convinto che questo sarebbe stato il mio lavoro per la vita. Sentivo di avere questa ispirazione che nasceva da dentro, poi certo, riuscire a stare in questo business da così tanto tempo e volerne fare altri 20 in questo modo mi riempie di orgoglio. Gli aﬀari rimasti impressi nel mio cuore? Ho tre momenti importanti: il trasferimento di Stefano Fiore dall’Udinese alla Lazio, che è stato il mio primo aﬀare davvero importante". 

"Poi c’è quello di Diego Milito al Genoa, famoso per il lancio del contratto, quello è stato uno slogan alla determinazione. Una storia bellissima, l’argentino ha segnato tantissimi gol e l’anno successivo è andato all’Inter, conquistando il Triplete. Infine Lukaku al Chelsea, un trasferimento record, il più importante che ho fatto e che mi ha portato il più grande prestigio. Se ho parlato di calcio con i vari presidenti e direttori sportivi presenti? No! Parliamo di una celebrazione, è una festa. Niente mercato (sorride, ndr)". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.