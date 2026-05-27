Calciomercato | Pastorello: "Con la Lazio uno degli affari a cui tengo di più..."

RASSEGNA STAMPA - Nella giornata di ieri, presso la Maybourne Rivierara di Roquebrune a Cap Martin, a pochi chilometri da Montecarlo, è andata in scena la festa per i 30 anni di attività dell'agenzia P&P Sport Management. In occasione di questo evento è intervenuto ai taccuini di Tuttosport il procuratore Federico Pastorello.

"Io sinceramente ero sicuro e convinto che questo sarebbe stato il mio lavoro per la vita. Sentivo di avere questa ispirazione che nasceva da dentro, poi certo, riuscire a stare in questo business da così tanto tempo e volerne fare altri 20 in questo modo mi riempie di orgoglio. Gli aﬀari rimasti impressi nel mio cuore? Ho tre momenti importanti: il trasferimento di Stefano Fiore dall’Udinese alla Lazio, che è stato il mio primo aﬀare davvero importante".

"Poi c’è quello di Diego Milito al Genoa, famoso per il lancio del contratto, quello è stato uno slogan alla determinazione. Una storia bellissima, l’argentino ha segnato tantissimi gol e l’anno successivo è andato all’Inter, conquistando il Triplete. Infine Lukaku al Chelsea, un trasferimento record, il più importante che ho fatto e che mi ha portato il più grande prestigio. Se ho parlato di calcio con i vari presidenti e direttori sportivi presenti? No! Parliamo di una celebrazione, è una festa. Niente mercato (sorride, ndr)".