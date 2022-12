Calciomercato, Portogallo e Brasile fanno sul serio per Mourinho: la Roma trema

Le due nazionali vorrebbero lo Special One come ct, ma la società forte di un contratto di altri 18 mesi. Sta al tecnico scegliere...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - José Mourinho è rimasto in Portogallo per festeggiare il Natale con la famiglia. Qualche giorno con i propri cari per schiarirsi le idee per il futuro. Sì, perché lo Special One ha un contratto con la Roma fino al 2024, ma la sensazione è che il rapporto non sia più saldo come un tempo. Frizioni nate dal fatto che Mourinho non è soddisfatto della crescita e delle ambizioni della squadra e della società. Dall’atteggiamento di alcuni giocatori, anche leader, fino alle possibilità economiche e alle risposte del club alle sue richieste di mercato. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, il lusitano deve fare i conti con gli interessamenti importanti di due nazionali blasonate: Brasile e Portogallo. La Selecao avrebbe messo il tecnico in cima alla lista dei desideri. Un intermediario partirà in queste ore da San Paolo ed è probabile che parlerà con Jorge Mendes per discutere il futuro del tecnico. In Brasile si aspettano una risposta entro fine gennaio. C'è poi il Portogallo che dopo Fernando Santos vorrebbe proprio Mou che ha sempre detto di sognare un giorno di guidare la selezione del suo paese. Si parla di un possibile incontro il 26, ma non è escluso che il faccia a faccia possa arrivare anche prima. La Roma si dice tranquilla e forte del contratto che vede l'allenatore legato al club ancora per 18 mesi. Una cosa è certa, qualunque sarà la scelta di Mourinho sarà definitiva in un senso o nell'altro. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi del doppio incarico non è neanche presa in considerazione dalla Roma, visto che potenzialmente i giallorossi nei prossimi sei mesi potrebbero giocare anche una partita ogni tre giorni. Cosa farà il portoghese: cederà alle lusinghe di Portogallo e/o Brasile oppure resterà fedele alla Roma? Non rimane che attendere.