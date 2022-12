Calciomercato Roma, Kluivert divide Pinto e Mou: cosa sta succedendo

La cessione del calciatore al Valencia potrebbe diventare definitiva nelle prossime settimane, ma sono differenti le idee su come...

CALCIOMERCATO ROMA RASSEGNA STAMPA - Boccata d'ossigeno in arrivo per le casse della Roma. La società giallorossa sta trattando la cessione definitiva con il Valencia. Pinto, però, non intende fare sconti. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il general manager Pinto infatti non accetterà meno di 10 milioni di euro e pretende una percentuale sulla rivendita futura: una decisione già comunicata al Valencia. Mourinho, però, rimarrà deluso perché la cifra incassata non verrà reinvestita. I soldi degli spagnoli, infatti, verrebbero utilizzati per dare maggiore equilibrio alle casse romaniste.