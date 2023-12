Calciomercato | Simeone, duello tra Liga e Premier: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Da imprescindibile a riserva, la stagione per Giovanni Simeone non è iniziata nel migliore dei modi. Nell’ultima giornata, contro il Monza, ha totalizzato appena cinque minuti più recupero nonostante l’assenza pesante di Osimhen. Lo stato d’animo dell’argentino non è difficile da immaginare, l’astinenza da gol rende il tutto ancor più difficile e spera in una chance magari nel nuovo anno e non è detto che possa essere al Napoli. Si muove il mercato intorno a lui, nei giorni scorsi si era vociferato di un interesse della Lazio, ma i capitolini, eventualmente, non sarebbero i soli. Come riporta il Corriere dello Sport, sono diversi i club europei che lo vorrebbero in rosa sia in Spagna sia in Premier. In Inghilterra Newcastle e West Ham, mentre Siviglia, Villarreal, Betis in Liga. I partenopei non lo lasceranno partire con facilità nella sessione di mercato invernale, non vogliono rinunciarci con il nigeriano out almeno un mese.

