Caos treni, l'odissea dei tifosi della Lazio: 4 ore fermi e niente partita

RASSEGNA STAMPA - Una domenica da cancellare per i tifosi della Lazio che hanno visto i loro beniamini inchinarsi al Milan. Ci sono poi quei tifosi che pur avendo comprato i biglietti del treno e dello stadio, a San Siro non sono mai arrivati. I guasti ai treni hanno mandato nel caos l'intera rete ferroviaria italiana. L'edizione odierna de Il Messaggero ripercorre l'intera giornata dei passeggeri partiti da Roma alle 9:05 e che sarebbero dovuti arrivare a Milano alle 12:15. Il convoglio in realtà è arrivato alle 16 nel capoluogo lombardo, ma quasi tutti i tifosi biancocelesti a bordo non c'erano sono scesi prima perché, dopo quasi quattro ore fermi, avevano la certezza di non arrivare in tempo al Meazza. Meglio tornare a casa e provare a vedere Immobile e compagni dal divano.

LA CRONACA - Tre ore e quaranta bloccati su un binario affacciato sulla Salaria. Fermi dalle 9.10, subito dopo essere ripartiti da Roma Tiburtina. Il primo intoppo legato a un altro Italo, partito alle 8.50 da Termini e fermo poco più avanti, a Capena, per un guasto. Il problema, inizialmente sembra risolto, ma poi le luci si spengono, i cellulari attaccati alle spine non caricano, i bagni si chiudono. Aria pesante in un sabato con 27 gradi con la hostess che rifornisce l'acqua e dispensa snack con un buffet allestito alla carrozza quattro. Il macchinista ha abbandonato la sua postazione, fa avanti e indietro per aprire con la chiave le toilette: non funziona la corrente, gli scarichi, i wc strabordano col passare delle ore e dell'utilizzo. Ci sono anche tanti anziani, donne in crisi col ventaglio. Dopo due ore le porte si aprono e i passeggeri si riversano sulle rotaie, qualcuno addirittura si avventura a piedi verso una rete che dà sulla Salaria per provare a uscire dal tormento. Un uomo sviene, un medico lo soccorre. Alle 12.40 finalmente si riaccendono le luci, chi è rimasto risale a bordo, ma il macchinista deve aspettare ancora perché c'è qualcuno sul binario. Si riparte alle 12.55: «Italo rimborserà il biglietto al 100%, anche a chi proseguirà sino a Milano. Chi vuole, può scendere alla stazione di Monterotondo». Metà convoglio si svuota alle 13.10, senza sapere cosa succederà dopo. Tutto il sistema ferroviario è paralizzato, non ci sono taxi, non si può far ritorno a Roma, l'incubo è infinito. Chi chiama famigliari, chi strappa un passaggio, chi riversa al suolo. L'odissea prosegue nello spazio aperto. I tifosi provano a tornare a casa per vedere la partita che, calcisticamente parlando, regalerà ancora meno gioie. Oltre il danno anche la beffa.