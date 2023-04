Capello elogia Sarri: "La Lazio mi ha sorpreso di più. Il segreto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Fabio Capello celebra i dati straordinari della Lazio di Maurizio Sarri. L'ex allenatore di Juve e Roma, e ora attuale commentatore di Sky Sport, ai microfoni de Il Messaggero ha dichiarato: “È una situazione legata a questa stagione, il segreto di Roma e Lazio è che subiscono pochi gol: è sinonimo di organizzazione e sacrificio. La Lazio mi ha sorpreso di più. A livello difensivo sono diventati veramente bravi e questo non era scontato all’inizio del campionato. Se avete tempo, andatevi a vedere come difendevano ad agosto e come lo fanno oggi”. Non solo, Fabio Capello poi ha parlato di Sarri e del suo futuro: “Se può aprire un ciclo? Lui è bravo ma dipende dagli acquisti, se la società lo seguirà o meno nelle richieste. In poche parole, dal mercato. Che sia un allenatore capace, uno che merita fiducia, mi pare lo stia dimostrando con i fatti e non con le parole”.