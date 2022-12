Caso Juve, Dybala e gli altri: "Non rinunciamo alle 4mensilità". E Chiellini...

I giocatori non volevano rinunciare alle 4 mensilità, decisiva la mediazione di Chiellini che la Procura definisce poco collaborativo.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - L'inchiesta della Procura di Torino sul bilancio della Juventus prosegue e si arricchisce ogni giorno di intercettazioni e nuovi tasselli. L'edizione odierna de La Stampa riporta gli interrogatori dei calciatori bianconeri. Nel 2020 la società ha chiesto ai giocatori di rinunciare a quattro mensilità, ipotesi subito bocciata dai tesserati. Il quotidiano riporta le parole di Dybala dichiara ai pm nel marzo scorso: «Noi non eravamo d'accordo perché non volevamo rinunciare a così tanti mesi: siamo rimasti stupiti». Una versione confermata da Federico Bernardeschi il giorno dopo: «Quasi tutti all'inizio erano contrari a 4 mensilità e io ho detto che erano troppi soldi». Tra videochiamate e messaggi sulla chat whatsapp di squadra, lo spogliatoio si confronta in quei giorni di lockdown e alla fine una soluzione si trova grazie alla mediazione del capitano Giorgio Chiellini. «L'accordo è stato che quei 4 mesi ne percepivamo tre nella stagione successiva ed uno lo lasciavamo come solidarietà», spiega Dybala. Nel comunicato la Juventus, però, parla di quattro mensilità e i pm si basano su questo. Il 26 novembre 2021, dopo una perquisizione nell'ufficio di Andrea Agnelli, viene sequestrata una scrittura privata datata 28 marzo 2020, sottoscritta dal presidente bianconero e Chiellini e non resa pubblica. Lo stesso capitano lo aveva comunicato alla squadra dicendo di non parlarne nelle interviste. Chiellini, ascoltato ad aprile, viene definito da chi segue l'inchiesta come poco collaborativo e non è un caso che gli screen con i messaggi delle chat siano stati consegnati da De Sciglio e De Ligt. Il quadro alla fine viene ricostruito, anche con "lettere nascoste" (in primis quella di Ronaldo che vuole tutti i soldi) a garanzia dei crediti dei giocatori per recuperare gli stipendi sospesi con la seconda manovra della primavera 2021. La trattativa questa volta è individuale. Buffon, Morata e De Ligt non firmano, mentre Dybala lo fa perché stava trattando il rinnovo (poi mai arrivato). Chiellini, invece, diventa ambassador della Juventus con un contratto di cinque anni e le nuove mensilità a cui parte dei giocatori rinunciano deve ancora percepirle spalmate nel nuovo accordo.