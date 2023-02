Caso Juve, ecco cosa non torna con Dybala: cifre e dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Oltre alle plusvalenze sospette con sei club di Serie A, sotto la lente degli inquirenti sarebbe finita anche una voce spese relativa a Paulo Dybala. Come sottolinea l'edizione odierna de La Stampa, tutto sarebbe accaduto dopo l'addio alla Juve e il passaggio alla Roma. Il legale del calciatore avrebbe chiesto un risarcimento al club in nome del mancato rinnovo prima promesso e mai arrivato. Pare che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo da 3 milioni, iscritti nel nuovo bilancio sotto la voce "fondo rischi". Una cifra considerata sospetta se raffrontata col precedente debito di Juve verso il calciatore di 3,7 milioni ma relativo alle note problematiche dell'era Covid. Come sottolinea il quotidiano, alla società bianconera nessuna notifica di ulteriori contestazioni penali è fin qui pervenuta ma dall'ambiente societario filtra la certezza che non esistano debiti nei confronti di nessuno (in questo caso di altre società).