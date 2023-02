Caso Juve, ecco gli affari sospetti del secondo filone d'inchiesta

Secondo La Stampa, nel mirino degli inquirenti ci sono le operazioni con sei club e sono state attivate le Procure delle città...

RASSEGNA STAMPA - Nuovo capitolo dell'inchiesta che coinvolge la Juventus nel caso plusvalenze. Nei giorni scorsi, la Procura di Torino ha trasmesso le carte ai colleghi di sei città: Bologna, Genova, Cagliari, Bergamo, Udine e Modena. Le competenze riguardano gli affari con Bologna, Sampdoria, Cagliari, Atalanta, Udinese e Sassuolo. Secondo La Stampa la segnalazione riguarda le compravendite dei cartellini di Rolando Mandragora con l’Udinese, Mehdi Demiral e Hamed Traoré con il Sassuolo, Emil Audero con la Sampdoria, Alberto Cerri con il Cagliari e Riccardo Orsolini con il Bologna. Tutte, secondo l’ipotesi della procura, sarebbero accompagnate da side letters che riportavano accordi di riacquisto. Ovviamente tutti non depositati in Lega. La trasmissione atti ai pm dei diversi uffici giudiziari è finalizzata a metterli nelle condizioni di valutare eventuali profili di falso in bilancio che queste società avrebbero potuto commettere agendo – paradossalmente - a loro sfavore ma nell'interesse della Juventus.