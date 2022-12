Caso Juve, Sarri scoperchia il vaso di pandora: le rivelazioni

I soldi che la società deve a Cristiano Ronaldo sono al centro delle indagini e determinanti sono state le dichiarazioni del tecnico...

RASSEGNA STAMPA - Nuovi dettagli nell'inchiesta che riguarda la Juventus. In particolare sono attenzionati gli stipendi di Cristiano Ronaldo che il portoghese vuole ottenere dai bianconeri. I 28 milioni pattuiti diventano 19 visto che il calciatore ha lasciato i piemontesi. La società, però, ha fatto finta di niente e non ha rispettato gli accordi presi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Agnelli ha chiesto conto della situazione e gli è stato riferito che il numero 7 è andato via senza approfondire l'argomento. Il direttore sportivo Federico Cherubini «segnala che nessuno ha sollecitato CR7 su questo tema. L'importo della manovra che lo riguarda è pari a 19 milioni di euro». Emerge che l'accordo, rivelato a metà dal management bianconero per nascondere le perdite dal bilancio, non riguardava allo stesso modo Giorgio Chiellini e Gigi Buffon, che contestualmente firmavano contratti Ambassador. È Maurizio Sarri a riferire a verbale: «L'accordo viene raggiunto a marzo-aprile 2020, l'intesa sulla riduzione viene formalizzata al rientro alla ripresa degli allenamenti a maggio 2020 e, poi, a luglio 2021, sono state firmate le integrazioni». La proposta iniziale secondo il teste era arrivata da Agnelli e Paratici: «In generale sono andati i senatori, i tre capitani, Chiellini, Bonucci e Buffon». Attenzionati anche i contratti di ambassador di Chiellini e Buffon che sono stati chiamati a spiegare le loro posizione.