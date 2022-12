Caso Juventus, Ronaldo chiede di accedere agli atti: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo non ha intenzione di fermarsi. Il portoghese è pronto a bussare alle porte della Juventus per chiedere i 19,9 milioni di euro che secondo le carte a disposizione del pm di Torino avanzerebbe dal club bianconero. Non solo quindi il discusso rapporto con l'Atalanta in merito ai 3 milioni di euro dell'affare Romero ma anche: "Cristiano Ronaldo, a mezzo di un proprio difensore, risulta avere depositato in sede penale un’istanza di accesso agli atti ex art.116 c.p.p., nella quale rivendica la propria qualità di creditore della Società, con ciò avvalorando gli elementi d’indagine", si legge nel rapporto.