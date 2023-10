Caso scommesse | Tonali e il patteggiamento: quanto rischia di stare fuori

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Corsa contro il tempo per Sandro Tonali che, dopo le ammissioni con la Procura Federale, sta cercando il patteggiamento per cercare di archiviare in tempi record la sua situazione. La posizione del centrocampista del Newcastle, però, è diversa rispetto a quella di Fagioli. L'ex Milan, infatti, ha ammesso di aver puntato sul Milan violando l’art. 24 del Codice di giustizia sportiva Figc. Per questo il suo stop sarà più lungo di quello del calciatore della Juventus. In attesa dell'ufficialità e della sentenza, il Newcastle potrebbe comunque schierarlo.

Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lunedì 23 i legali del calciatore incontreranno Chiné con l’obiettivo comune di raggiungere un accordo. Si vuole chiudere il tutto prima della terza giornata di Champions League che vedrà gli inglesi giocare contro il Borussia Dortmund, ma è difficile che tutto si chiuda in tempi così stretti. Per diventare effettivo lo stop di Tonali avrà bisogno dell’approvazione della Procura generale dello Sport presso il Coni (per Fagioli sono serviti due giorni) e di una comunicazione formale di Chiné alla Uefa con la richiesta di applicare la sanzione in Inghilterra. Che tutto venga formalizzato prima di mercoledì è difficile ma non impossibile. Detto questo, se il Newcastle facesse comunque giocare Tonali poche ore dopo un patteggiamento ottenuto per una chiara violazione (con aggravante) di certo non ne uscirebbe con il premio fair play.

Orientativamente, vista la sanzione di Fagioli, Tonali rischia di restare lontano dal campo per almeno 12 mesi, a cui si aggiungeranno un numero variabile di mesi di prescrizioni alternative (probabilmente cinque come lo juventino), ovvero un percorso terapeutico e diversi incontri come testimonial nella lotta alla ludopatia. Intorno a quell’«almeno» 12 mesi ruoterà il confronto tra Chiné e gli avvocati del giocatore. Resta chiaro che nel caso in cui dalla Procura di Torino dovessero emergere nei prossimi mesi fatti nuovi ritenuti rilevanti per determinare delle violazioni sportive, il procuratore aprirà un nuovo fascicolo, con nuove accuse che, se dimostrate, porteranno a nuove pene. La discriminante per Tonali è l'aver scommesso su Milan e Brescia che configura un’aggravante nella determinazione della pena.