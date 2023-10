Caso scommesse | Tonali smentisce Fagioli: mai coinvolti altri calciatori

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sandro Tonali smentisce Nicolò Fagioli. Il centrocampista del Newcastle, nelle sua deposizione al procuratore federale Chiné, avrebbe ammesso la ludopatia e di aver scommesso sul calcio e sulle sue ex squadre (Milan e Brescia), ma non il coinvolgimento di altri colleghi. Fagioli, infatti, aveva puntato sul calciatore che gioca in Premier come colui che gli aveva indicato la piattaforma illegale sulle quali scommettere. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Tonali ha sottolineato di essere solo uno scommettitore e di non aver mai voluto o dovuto coinvolgere compagni o amici. Una versione completamente diversa rispetto a quella fornita dall'ex Cremonese.

Le sue dichiarazioni saranno importanti per determinare la pena del patteggiamento. Le rivelazioni di Fagioli gli sono valse uno sconto di pena importante che lo farà stare lontano dai campi solo 7 mesi. Per Tonali si prevede uno stop più lungo, l'ipotesi è di almeno 12 mesi, ma molto dipenderà dagli sviluppi delle prossime ore. L'unica cosa certa è che l'ex Milan, al contrario del giocatore della Juventus, non avrebbe fatto nomi di altri calciatori.