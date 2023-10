Caso scommesse: Zaniolo si difende dalle accuse, Tonali cerca l'accordo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il polverone riguardante il caso scommesse sta entrando sempre più nel vivo. Come riportato da "Il Corriere dello Sport" in attesa delle procure la palla passa ai diretti interessati. E se per Fagioli la situazione è già un po' più delineata, diverse invece sono le dinamiche di Zaniolo e Tonali.

ZANIOLO - L'ex romanista ha negato qualsiasi genere di scommessa in ambito sportivo. Avrebbe detto ai suoi familiari di aver giocato solo a poker e black jack su piattaforme illegali, ragion per cui è scattato un avviso di garanzia da parte della procura di Torino per violazione dell’articolo 4 della legge 401 del 1989. Si tratta di un reato minore che prevede una semplice ammenda. Entro la fine di questa settimana verrà ascoltato sia da quella della Figc sia dalla magistratura di Torino, che gli chiederà conto delle chat e dei dati estrapolati dal cellulare sequestrato insieme a quello di Tonali. Grazie a queste si potrà capire realmente qual è la situazione reale del calciatore in forza all'Aston Villa, reduce da un avvio di campionato decisamente positivo prima che gli piombasse addosso questo ciclone. I suoi legali restano in attesa con l'auspicio che non ci siano ulteriori novità negative.

TONALI - Il centrocampista del Newcastle ha invece confessato di aver scommesso su alcune partite di calcio, di cui alcune del Milan squadra in cui ha militato fino allo scorso anno. Lo ha fatto senza l'intenzione di alterare il risultato delle partite. Per la giustizia sportiva però tutto ciò configura come illecito sportivo, all’articolo 30, ragion per cui Tonali rischierebbe addirittura 4 anni di squalifica. I suoi avvocati sono invece pronti ad offrire al procuratore Chiné una controproposta, ovvero 1 anno di squalifica, più 5 o 6 mesi di pena riabilitativa, cioè con una serie di incontri previsti nelle scuole calcio e con le società calcistiche. A tutto ciò si affiancherebbe un percorso terapeutico che il giocatore avrebbe già di cominciato grazie al supporto di alcuni specialisti.