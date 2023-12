Castellanos-Isaksen, Sarri può puntare su di loro per la risalita. E Scaloni…

RASSEGNA STAMPA - Taty Castellanos è l’osservato speciale in casa Lazio. La rete realizzata col Frosinone nell’ultima partita del 2023 ha segnato la fine del suo digiuno e della frustrazione, si è sbloccato e lo ha fatto con un gol incredibile segnato di testa. Il primo dei biancocelesti in questa stagione, considerando solo il campionato. L’argentino ha ripagato la fiducia che gli è stata data, allontanando lo scetticismo che finora aleggiava attorno a lui. È stato presentato in estate come vice Immobile, ma non aveva ancora dimostrato di esserne all’altezza: ora però lo ha fatto e anche i numeri sono dalla sua parte. I dati, riporta il Corriere dello Sport, sostengono la tesi di Sarri che lo ha definito 'un combattente': 2 duelli vinti su 20, di cui ben 7 di testa. Sa imporsi nel gioco, soprattutto in quello aereo e non solo per il gol. La qualità c’è, bisognava solo dargli tempo. Ha ricevuto i complimenti del capitano una volta rientrato nello spogliatoio al triplice fischio, le sue parole dopo Empoli lo hanno sicuramente incoraggiato. Adesso sì che può giocare con più tranquillità e magari riuscire anche a strappare la convocazione con la Seleccion, Scaloni lo tiene d’occhio.

L’argentino non è la sola rivelazione tra i nuovi acquisti, insieme a lui c’è anche Isaksen. La prestazione del danese in occasione della sfida all’Olimpico con i ciociari ne è la prova. Era stato decisivo in Champions, lo è stato di nuovo venerdì sera facendo vedere anche le sue abilità nel dribbling. Entrambi rappresentano il futuro della squadra e, in prospettiva della prossima stagione, la società potrebbe non avere bisogno di cercare delle alternative sul mercato.

