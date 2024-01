Champions League da nababbi, l'accesso cambia storia e bilanci: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Champions League ti cambia la vita. E' proprio il caso di dirlo, mai come quest'anno arrivare tra le prime quattro posizioni può aprire a scenari spaziali, soprattutto a livello economico. Dalla prossima stagione, infatti, le tre coppe cambieranno e la Champions passerà da 32 a 36 squadre (CLICCA QUI PER TUTTE LE NOVITà DELLE COPPE). Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, essere in Champions sarà utile per milioni di motivi. La semplice partecipazione al torneo può valere una cinquantina di milioni anche se perdi tutte le partite del gruppo. Con la riforma delle coppe tutto aumenterà.

Il nuovo torneo, nato anche per respingere l’assalto della Superlega, prevede per il triennio 2024-27 un fatturato di 4,7 miliardi (+35% rispetto al ciclo precedente). Sono stime Uefa: ai 4,5 si è arrivati, si può essere ottimisti sull’aumento. Tolta la solidarietà (800 milioni) e l’Uefa (200), ne restano 3,7 così divisi: 2,7 miliardi alla Champions, 630 milioni all’Europa League e 315 alla Conference. I premi aumenteranno rispetto a quelli attuali, ma anche la distribuzione. In teoria sarà premiato di più chi si qualifica (dal 25 al 27,5%) e chi fa risultati (dal 30 al 37,5%).

Meno riconoscimenti per il passato (ranking storico) e i diritti tv (market pool): assieme valevano il 45%, ora scendono al 35%. Una buona notizia per l’Italia, che ha contratti tv più bassi degli altri campionati top, e per le “piccole” che non hanno storia nelle coppe. Un nuovo equilibrio distributivo per chi partecipa, naturalmente. La Uefa non ha ancora comunicato i premi, ma potrebbe esserci una crescita media del 30 per cento. Con queste premesse è chiaro che qualificarsi in Champions farà tutta la differenza del mondo e in Serie A la lotta è aperta per sei squadre (Fiorentina, Atalanta, Lazio, Roma, Bologna e Napoli). Tutte sperano che l'Italia possa conquistare anche un altro slot. Le prime due nazioni del ranking stagionale, infatti, avranno un posto supplementare, per ora l’Italia è al primo posto. Averne cinque in Champions rilancerebbe il movimento. Tutto dipenderà dal cammino europeo dei club del nostro paese, più avanti andranno più c'è la possibilità di avere un altro posto. Visti gli introiti previsti se lo augura tutto il movimento.