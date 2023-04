Champions League, prossima edizione con cinque italiane? C'è una possibilità...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José María Díaz Acosta

RASSEGNA STAMPA - Il sogno di giocare la prossima Champions League con cinque squadre italiane non è più così utopistico. Come riporta la consueta rassegna di RadioSei visto l'andamento delle squadre italiane in Europa esistono diverse combinazioni che potrebbero permettere ciò. Partendo dalle basi l'Italia può iscrivere quattro formazioni ovvero le prime quattro classificate in Serie A. Si può aggiungere una quinta squadra qualora una tra Milan ed Inter vincesse la Champions League restando però fuori dai primi quattro gradini del podio in campionato. Uno scenario che potrebbe palesarsi a maggior ragione qualora venga rimossa la penalità alla Juventus. In quel caso infatti stando alla classifica attuale entrambe le milanesi sarebbero fuori dalla Champions. A ciò va aggiunto anche il discorso dell'Europa League con Roma e Juve ancora in gioco. La vincente infatti accede direttamente alla fase a gironi della massima manifestazione continentale per club, quindi vale lo stesso discorso fatto per le formazioni di Milano. Esiste però un ulteriore scenario, ovvero che le italiane si affermino sia in Champions che in Europa League non piazzandosi tra le prime 4. A quel punto la beffa sarebbe per la quarta classificata che clamorosamente verrebbe retrocessa in Europa League.