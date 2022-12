Collovati mette in campo l'undici dei suoi sogni: c'è un ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati ha stilato la formazione dei suoi sogni, scegliendo come modulo il 4-2-3-1. In porta Dino Zoff; in difesa da destra a sinistra Gentile, Scirea, Signorini e Cabrini; Tardelli e Rivera in regia; dietro ai tre fantasisti Causio, Antognoni e Bruno Conti; davanti unica punta Paolo Rossi. Come tecnico Enzo Bearzot. Come riporta l'edizione odierna di Sportweek, Collovati nel suo roster ha scelto come portiere l'ex Lazio Dino Zoff. Sull'estremo difensore, e storica bandiera della Juventus, si è espresso cosi: “Friulano come me. Al Mondiale del 82 in Spagna, lui, io e Bearzot componevano un bel terzetto di corregionali. Con Dino bastava uno sguardo per capirsi, anche se in campo non teneva fede al suo proverbiale mutismo, perché parlava tanto”. L'ex portiere della nazionale alla Lazio ha ricoperto il ruolo di presidente e allenatore.

TORNA ALLA HOMEPAGE