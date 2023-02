Coppa Italia, i quotidiani stroncano la Roma: "Imbarazzante!" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un risveglio amaro, amarissimo, quello dei tifosi della Roma. La Coppa Italia era l'unico obiettivo dichiarato da società e allenatore. È sfumato per mano della Cremonese, ultima in classifica in campionato e senza vittorie all'attivo. La squadra di Ballardini ha giocato una grande partita, la stessa cosa non si può dire di quella di Mourinho, tra i principali responsabili della disfatta di ieri sera. Un'eliminazione che si è trasformata in giudizi pesantissimi da parte dei principali quotidiani, a cominciare dal Corriere dello Sport, che ha definito "imbarazzante" lo spettacolo dell'Olimpico.