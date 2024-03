Correa flop in Francia, ora l'Inter teme il suo ritorno: i dettagli

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - RIschia di rivelarsi un vero e proprio flop l'avventura in Francia di Joaquin Correa. L'argentino, dopo esser stato ceduto dalla Lazio per 31 milioni di euro, è stato scaricato anche dall'Inter nonostante fosse una richiesta specifica di mister Inzaghi. Il Tucu è finito in Ligue1 nel Marsiglia, ma la sua stagione è tutto meno che esaltante. Appena 15 presenze tra campionato e coppe per un totale di poco più di 500 minuti (563 per la precisione) senza segnare un gol e senza nemmeno un assist. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiega come ci sia il rischio che il calciatore possa tornare in nerazzurro. Correa è in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione del Marsiglia alla prossima Champions League. I francesi sono a 4 punti dalla zona Champions e hanno anche la carta Europa League, ma qualora non dovesse arrivare la qualificazione il Tucu rischia seriamente di tornare alla Pinetina. L'accordo ha portato due milioni nelle casse meneghine per il prestito a cui si aggiungerebbero altri 10 di riscatto, cifra che farebbe comodo per i conti del club lombardo.