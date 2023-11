Cristian Brocchi schiera la sua top 11: ci sono tre ex Lazio!

Fonte: Fabrizio Parascani

Cristian Brocchi ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek dove gli è stato chiesto di schierare la sua top 11 dei sogni nella quale ha scelto ex compagni ed avversari. L'ex centrocampista della Lazio ha optato come modulo per il 4-3-1-2. In porta Abbiati; in difesa da destra a sinistra Pancaro, Nesta, Kaladze e Serginho; in mezzo al campo Gattuso, Pirlo e Ambrosini; sulla trequarti Ronaldo alla spalle di F.Inzaghi e Vieri. Come si evince da questa formazione ci sono diversi ex compagni che hanno trascorso con lui il periodo al Milan. Ma sono presenti anche tre ex laziali. Su Alessandro Nesta ha dichiarato che lo ritiene il difensore più forte al mondo. Si sofferma anche sulla naturalezza che aveva Nesta quando doveva uscire da situazioni complesse sul rettangolo di gioco. Brocchi ha espresso il suo parere anche su Pancaro che lo ricorda per le sue ottime doti di lettura difensiva ma anche perché incarnava lo spirito di gruppo positivo. Non poteva mancare un cenno su Christian Vieri. Brocchi lo definisce il suo migliore amico e racconta un episodio durante un trofeo Tim: provò a dargli una spallata e rimbalzò di due metri. Questo a dimostrare la grande struttura e il fisico possente di un grande centravanti.

