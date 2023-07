D’Amico, Giordano: “Vorrei fosse ricordato così. Sabato gli ho detto…”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Col cuore a pezzi e le parole rotte dal pianto, Bruno Giordano ha provato a raccontare il suo amico, fratello, Vincenzo D’Amico. Lo ha fatto nel corso di una lunga intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, nella quale ha ripercorso “Cinquant’anni di vita, di amicizia, di appartenenza”. É stato proprio D’Amico a fargli strada nella Lazio, colui che gli ha aperto le porte dello spogliatoio affiancandolo in un lungo percorso. Dall’esordio alla sfida col Milan che portò la promozione, passando per quella col Como che regalò la salvezza. “Per dieci anni abbiamo giocato me lo sono goduto, giocando insieme a lui tantissime partite. Ci deliziava. Era abituato ad andare sul fondo e dentro l’area, con quel modo di fintare e di ritardare il cross. All’inizio gli dissi ‘Non capisco quando metti il pallone’. Poi ho cominciato a comprendere quando era il momento in cui stava per dare l’assist e lui capì i miei movimenti. Nacque un’intesa meravigliosa”, ha raccontato l’ex bomber. Si è raccomandato Giordano: “Aveva la battuta pronta. Giusto, ma sempre con intelligenza. Non era un superficiale. Non vorrei fosse ricordato come Peter Pan e basta. Aveva due palle così”. Poi la mente torna a sabato, l’ultima parola e poi il vuoto: “Ero lì e l’ho toccato con mano. Sabato gli ho parlato per l’ultima volta, ma non recepiva. Gli dicevo “apri gli occhi, ti voglio bene”. Sapevamo che non stava bene. Quando è venuto a mancare Pino, erano finite le cene che facevamo tutti insieme, ma non abbiamo mai smesso di cercarci e di sentirci al telefono”.

