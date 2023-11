Derby, il pareggio manca da tempo: ecco quando è stata l'ultima volta

RASSEGNA STAMPA - Il pareggio nel derby è un risultato che spesso non viene mai preso in considerazione. Le due squadre entrano in campo solo e soltanto per vincere, mettendo da parte ogni possibilità di accontentarsi. Un discorso che si espande, o probabilmente nasce, dall'atteggiamento delle due tifoserie che vedono nel segno 'X' una mezza delusione, nonostante nei precedenti di campionato tra le due formazioni sia il risultato più comune. Sono 60, infatti, le stracittadine dalle quali non è uscito alcun vincitore su 158 giocate. Negli ultimi anni, come scrive La Gazzetta dello Sport, la tendenza sembrerebbe essere cambiata. Il pareggio tra Lazio e Roma, infatti, non si vede da ben 6 derby consecutivi, tanto è vero che per individuare l'ultima volta bisogna fare un passo indietro nel tempo fino a gennaio 2020, quando i gol dei due ex Dzeko e Acerbi sancirono l'1-1 finale.