Di Biagio: "Ricordo i derby di Roma con Nesta, ma quello in Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan, in programma martedì alle 21. In occasione della Milano Football Week, alcuni ex di entrambe le squadre hanno espresso le loro sensazioni sulla sfida. È il caso di Di Biagio che, nel ricordare le emozioni dell’Euroderby, ha fatto un paragone con la stracittadina vissuta nella Capitale quando vestiva la maglia della Roma e come avversario, anche in quell’occasione, aveva di fronte Nesta e la Lazio. Queste alcune delle dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: “Con Nesta abbiamo vissuto da avversari anche i derby di Roma e li sentivamo molto, ma quell’euro-derby di Champions è stato terribile. Al ritorno, dopo il gol di Shevchenko e il pari di Martins, il Milan ha avuto 10’ di terrore, ma siamo stati eliminati”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE