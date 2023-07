Di Biagio schiera il suo undici dei sogni: c'è un amatissimo ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

Luigi di Biagio ha messo in campo il suo undici dei sogni, scegliendo molti ex compagni. L'ex centrocampista della nazionale, come riporta l'edizione odierna di Sportweek ha dichiarato quanto segue: “Ho fatto una squadra molto offensiva, scegliendo i più forti tra i colleghi con cui ho giocato. E ho giocato con gente davvero forte. Per questo mi metto dentro pure io”. L'ex centrocampista dell'Inter ha scelto come modulo il 4-3-1-2. In porta Buffon; in difesa da destra a sinistra: Cafu, F.Cannavaro, Nesta, Maldini; in mediana: Javier Zanetti, Di Biagio, Totti; sulla trequarti Roberto Baggio alla spalle di Ronaldo e Vieri. Come allenatore Zeman. Nel reparto difensivo ha inserito Alessandro Nesta, nato e cresciuto alla Lazio, fino alla cessione dell'agosto 2002 quando andò al Milan. Su Nesta, Di Biagio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Giocatore e persona eccezionale. Numero uno. Al suo posto o di Fabio, un fratello come Marco Materazzi”.

