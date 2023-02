Di Livio mette in campo il suo undici dei sogni: c'è un ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

Angelo Di Livio schiera la sua formazione scegliendo come modulo il 4-3-1-2. In porta Angelo Peruzzi; in difesa da destra a sinistra Torricelli, Ferrara, Vierchowod, Maldini; in mediana Conte, Albertini, Rui Costa; sulla trequarti Zidane; davanti Vialli e Del Piero. Come tecnico Marcello Lippi. Come riporta l'edizione odierna di Sportweek, l'ex centrocampista della Juventus ha messo in porta l'ex laziale Angelo Peruzzi. L'estremo difensore con la Lazio ha ricoperto il ruolo di portiere dal 2001 al 2007 e da dirigente da luglio 2016 a luglio 2021 quando rassegnò le sue dimissioni. Su Peruzzi, l'ex centrocampista della nazionale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il portiere più forte negli anni in cui ho giocato. Abbiamo vinto tanto insieme, e poi è un amico: ancora oggi ci facciamo tante risate insieme. Lo prendo in giro e lui risponde dandomi “pizze” sulla testa e sul collo”. Mentre a proposito della formazione scelta Di Livio ha dichiarato: " Ho avuto la buona sorte di giocare con campioni straordinari, dura lasciarne fuori qualcuno. Ma visti quelli che ho scelto spero che nessuno si offenderà".

