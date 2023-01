DIRETTA - Calciomercato Lazio, tutte le mosse in entrata e uscita: Milinkovic via solo a giugno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta lavorando alle mosse di mercato per rafforzare la rosa in vista del girone di ritorno e essere competitiva quanto le altre squadre, se non di più, per raggiungere l'obiettivo quarto posto. Per arrivare in Champions non può privarsi del suo pezzo pregiato, Milinkovic. Il serbo e il suo entourage sono infastiditi da tutte le voci che circolano. Un'eventuale cessione verrà affrontata solo a giugno, i prezzi sono già stati concordati con la società. Chi invece verrà sicuramente ceduto è Fares: offerte ufficiali non ce ne sono, ma potrebbe andare a Salerno. In entrata l'obiettivo principale è sempre Luca Pellegrini.