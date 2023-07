Diritti Tv | Niente accordo per Coppa Italia e Supercoppa: le mosse della Lega

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Sono state ritenute troppo basse le offerte di Rai e Mediaset per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri sono state aperte le buste con le offerte dei due broadcaster che hanno offerto per i due tornei nazionali meno dei 62 milioni di euro indicati come soglia minima (tra i 50 e i 55 milioni per la precisione). La Lega ha la priorità dei diritti tv della Serie A (c'è la scadenza del 2 agosto che incombe). La nuova assemblea è stata fissata per il 26 o il 27 luglio, ma si pensa di poterne riparlare a settembre.

Serie A

Le contrattazioni private per i diritti del campionato coinvolgono tre emittenti: Sky, DAZN e Mediaset. Il termine ultimo è vicino, se non ci sarà l'assegnazione si penserà seriamente al 'Lega Channel'. I club vorrebbero raccogliere oltre 900 milioni di euro. Al momento le offerte migliori sarebbero state fatte dalla tv di Cologno Monzese e dalla piattaforma streaming londinese.