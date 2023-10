Empoli, Cancellieri jolly offensivo: "Alla Lazio ho fatto la prima punta, ma..."

RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è in prestito all'Empoli. L'inizio di stagione non è stato positivo per i toscani che hanno cambiato allenatore affidandosi ad Andreazzoli. L'attaccante, però, sta trovando spazio al Castellani e il tecnico lo ha impiegato anche nell'insolito ruolo di esterno sinistro. Cancellieri si è raccontato sulle pagine de Il Corriere Fiorentino parlando della prossima sfida con la Fiorentina.

Un derby molto atteso dai tifosi dell'Empoli che vogliono battere i viola e risalire in classifica. L'attaccante ha parlato della richiesta che gli ha fatto Andreazzoli di giocare a sinistra e di come si sia trovato bene contro la Salernitana. Matteo ha detto di aver giocato sia a destra che a sinistra e ha anche ricordato come alla Lazio sia stato impiegato da punta centrale, cosa accaduta anche contro l'Udinese nell'utlima giornata. Secondo l'ex Verona all'Empoli mancano solo i gol che è sicuro arriveranno presto.

Cancellieri ha raccontato anche la sua infanzia tra i campi di periferia della Capitale. Dopo aver giocato a basket, Matteo ha chiesto ai giocatori di passare al calcio che lo divertiva di più. Da lì è iniziato il sogno che lo ha portato in Serie A e anche alla convocazione in Nazionale. Cancellieri spera di segnare anche per sdebitarsi con Andreazzoli visto che il suo unico gol nella massima serie lo ha segnato proprio contro il suo attuale mister.