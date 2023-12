Empoli - Lazio, garanzia Provedel: serata magica e interventi decisivi

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ieri contro l'Empoli è tornata a conquistare l'intera posta in palio fondamentale per intraprendere la risalita in classifica. Nella squadra di Sarri alcuni elementi si sono distinti per una prova maiuscola e questo ha permesso di conquistare i tre punti. Uno dei giocatori che al Castellani ha fornito un'ottima prova è l'estremo difensore Ivan Provedel. Come riporta il Corriere dello Sport, il portiere della Lazio ha compiuto alcuni miracoli che hanno permesso ai biancocelesti di mantenere la porta imbattuta. L'estremo difensore biancoceleste non è nuovo a ottime prestazioni e le parate compiute su Daniel Maldini prima, e la prodezza su Cambiaghi poi, hanno permesso alla Lazio di mantenere il vantaggio prima di raggiungere il raddoppio grazie a Zaccagni. A differenza del match con il Cagliari la prodezza non è arrivata all'ultimo respiro ma nel pieno della gara.

Provedel fino a questo momento è riuscito a mantenere la porta inviolata in sei occasioni in campionato (nove complessivamente in stagione). La prodezza di ieri contro Cambiaghi ha aggiunto un'altra perla al suo repertorio e ha confermato ancora una volta il suo valore. Ieri sera sugli spalti del Castellani c'era anche Spalletti che avrà sicuramente apprezzato l'ottima prova del numero uno biancoceleste.

