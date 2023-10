Euro2032, Abodi sugli stadi: "Dobbiamo fare un salto di qualità"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è stato intervistato da Il Messaggero per parlare di Euro2032, che sarà ospitato da Italia e Turchia. Si è soffermato, in particolare, sul tema della ristrutturazione degli stadi, che sarà centrale in vista della competizione. Un occhio va anche verso la possibilità della Lazio di costruire un nuovo stadio. Queste le sue parole a riguardo: "La verità è che di stadi ne dobbiamo fare o migliorare ben più di 10, perché è il sistema nel suo complesso che deve evolversi e modernizzarsi. Questa assegnazione congiunta deve essere di stimolo per contribuire a fare quel salto di qualità del quale abbiamo bisogno adesso, per rispondere alle aspettative dei tifosi, alle ambizioni dei club, alle esigenze dei partner e degli investitori".