Fantacalcio, Immobile il più svalutato: i numeri che non ti aspetti

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile è il calciatore più svalutato della Serie A. Il bomber biancoceleste finora ha firmato 4 gol in 15 partite di cui 3 su calcio di rigore. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Spoer, il capitano della Lazio è il giocatore con la quotazione più svalutata di tutto il listone del Fantacampionato (Fantacalcio organizzato dal quotidiano in rosa). Se in Champions è stato decisivo, in Serie A non sta lasciando il segno. Partito da un valore di 86 crediti, il terzo più costoso dietro Victor Osimhen e Lautaro Martinez, ora è sceso a 61. Una situazione assurda per uno come Immobile che vanta 198 reti nella massima serie, è stato quattro volte il capocannoniere della Serie A.

Soule, Colpani e Gudmundsson sono le tre rivelazioni. Tra i calciatori da cui ci si aspettava di più, e stiamo sempre parlando di Fantacalcio, c'è Daichi Kamada. Appena un gol in 12 presenze con all'attivo molte prestazioni sotto la sufficienza. Il giappponese, sbarcato in Italia dopo una stagione stellare all'Eintracht, non ha mantenuto le promesse. La media voto è di 5,70. Troppo bassa per uno abituato a segnare almeno 6-7 reti a stagione. A gennaio, inoltre, saluterà Sarri per almeno un mese per via della Coppa d’Asia.