Felipe Anderson no-stop, 100 di fila con la Lazio. E intanto il rinnovo...

RASSEGNA STAMPA. Domani contro il Genoa Felipe Anderson può raggiungere le 100 presenze consecutive con la maglia della Lazio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Pipe è tornato in biancoceleste nell'estate del 2021 voluto fortemente da Sarri nel suo primo anno sulla panchina biancoceleste. Il tecnico lo ha sempre messo in campo e non hai mai fatto a meno di lui. In tal senso i numeri parlano chiaro. Solo dieci volte non è partito dal primo minuto. L'esterno brasiliano ha collezionato 7.567 minuti su un totale di 8.910 totali. Il giocatore ha sempre sfoderato ottime prestazioni che hanno dato la possibilità a Sarri di impiegarlo con costanza.

Maturità. Nella seconda esperienza con la maglia della Lazio è cresciuto e maturato dal punto di vista fisico e mentale. Il ritorno alla Lazio è stata una ripartenza e una crescita dopo le stagioni in chiaroscuro con West Ham e Porto. Nell'ultima stagione c'è stata anche una crescita tecnica dovuta all'assenza prolungata di Ciro Immobile e il ruolo di falso nueve gli ha permesso di diventare un giocatore completo e continuo. Un aspetto in cui difettava in passato. In questa stagione Felipetto potrà giocare la Champions con l'aquila sul petto dato che l'altra volta aveva giocato solo i preliminari contro il Leverkusen.

Contratto. Felipe Anderson ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il brasiliano attende una chiamata della società per il rinnovo del contratto. Così da poter convogliare tutte le sue energie sul campo e spegnere tutte le voci di mercato. Per tornare alla Lazio Felipe aveva accettato un taglio dell'ingaggio a 2,5 milioni a stagione adesso vorrebbe un adeguamento e il relativo rinnovo. Alla fine della sessione di calciomercato ci dovrebbe essere un incontro. Intanto Felipe prepara la gara di domani contro il Genoa. Servono i tre punti non si può sbagliare.