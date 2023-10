Feyenoord - Lazio, le pagelle dei quotidiani: un'ecatombe. Si salva solo...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio cade drasticamente sul campo Feyenoord. A Rotterdam i biancocelesti si concedono agli avversari, mettendo in scena una delle peggiori partite della propria stagione. Fino all'83', quando il gol di Pedro su rigore dà un po' di speranza e vitalità, la partita si gioca verso una sola direzione, con Provedel, tra i pochi a salvarsi, costretto in un paio di occasioni a intervenire per evitare un risultato più drammatico. Insomma, al De Kuip la Lazio vive una serata simile a quella di un anno fa, per certi versi anche più complicata, seppur meno decisiva al livello di classifica. Un grande passo indietro della squadra di Sarri rispetto a quanto visto nelle ultime uscite, un passo in dietro evidenziato anche dalle pagelle pubblicate sui principali quotidiani sportivi nazionali, in cui però qualcuno riesce a strappare un'inaspettata sufficienza. Di seguito le pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Hysaj 5 (dal 46' Lazzari 6), Casale 4, Romagnoli 5,5, Marusic 5; Vecino 5 (dal 78' Cataldi sv), Rovella 5 (dal 46' Guendouzi 5,5), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 5 (dal 68' Pedro 6), Immobile 5 (dal 55' Castellanos 5,5), Zaccagni 5,5. All. Sarri 5

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Hysaj 4 (dal 46' Lazzari 5), Casale 4, Romagnoli 5,5, Marusic 5,5; Vecino 4,5 dal 78' Cataldi sv), Rovella 4,5 (dal 46' Guendouzi 5), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 4,5 (dal 68' Pedro 6), Immobile 4 (dal 55' Castellanos 6), Zaccagni 6. All. Sarri 4

TUTTOSPORT - Provedel 5.5; Hysaj 5 (dal 46' Lazzari 5), Casale 4, Romagnoli 5, Marusic 4.5; Vecino 5 (dal 78' Cataldi ng), Rovella 5 (dal 46' Guendouzi 5.5), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 4.5 (dal 68' Pedro 6), Immobile 5 (dal 55' Castellanos 5.5), Zaccagni 6. All. Sarri 4.5

Pubblicato il 26/10