Fifa, commissioni folli ai procuratori: i club italiani hanno pagato oltre 80 milioni

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono numeri impressionanti quelli rivelati dalla Fifa in merito alle cifre pagate agli agenti dei calciatori. In totale nel 2022 sono stati superati i 586 milioni, un +24,3% rispetto all'anno precedente, ma comunque meno rispetto al 2019 quando si arrivò a 616,38 milioni di euro. Come riporta la rassegna di Radiosei, la Premier League resta prima in merito ai trasferimenti e a costo degli stessi (191,1 milioni). L'Italia è al secondo posto (83,3 milioni), poi Portogallo (62), Spagna (56,8), Germania (52,8) e Francia (28,2). Subito dopo si piazzano i club sudamericani e quelli della Concacaf.