Giovanili, il figlio di un ministro negli Allievi Nazionali: ecco di chi si tratta

Se non è ancora il momento di scoprire chi sarà il primo movimento in entrata per quanto riguarda la squadra di Sarri, le giovanili intanto si muovono per "ristrutturare" le rose e mentre in Primavera si cerca di capire il futuro di Romano Floriani Mussolini, figlio di Alessandra, c'è un altro figlio "istituzionale" che va a vestire l'aquila. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, Gabriele Fitto, figlio di Raffaele, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR del governo Meloni, si aggregherà agli Allievi Nazionali biancocelesti. Sedici anni, attaccante, è cresciuto nello Sporting Lecce per poi spostarsi nell'Accademy Pippi Leo. Poi si è spostato al Toma Maglie e Goleador Melendugno.