Girona-Lazio, è la gara di Castellanos: una chance per dimostrare a Sarri il suo valore

RASSEGNA STAMPA - Questa sera alle 20 la Lazio disputerà la sua seconda amichevole internazionale, allo Stadio Montilivi l’attende il Girona. Gara significativa sia per i biancocelesti che potranno così riscattare la prestazione di Birmingham sia per Taty Castellanos. L’argentino ritroverà davanti a sé gli ex compagni con cui fino a ieri ha condiviso gioie e dolori. Proprio con la maglia del club catalano si è fatto notare, applicazione e personalità sono state apprezzate da Sarri che però ora chiede qualcosa in più. Come riporta Il Messaggero, fare ritorno nella sua vecchia casa potrebbe essere uno stimolo. Infondo è qui che si è consacrato goleador, anche in Europa, realizzando la maggior parte delle sue reti. Impossibile poi dimenticare il poker al Real Madrid di Ancelotti. L'ambiente familiare potrebbe aiutare l'attaccante a mettersi ancor di più in mostra agli occhi del mister.

