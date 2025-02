Gol Arnautovic, Zazzaroni contro l'AIA: "La spiegazione è più grave dell’errore"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, nella giornata di oggi è tornato sull'episodio del gol di Arnautovic in Inter - Lazio. Il suo commento in merito, rilasciato tramite un editoriale sul suo quotidiano nazionale dal titolo "Se la toppa è peggio del buco", non lascia spazio a interpretazioni, al contrario di quanto si possa dire sulle decisioni di martedì sera a San Siro. Il direttore si sofferma sulla decisione dell'AIA, secondo la quale la decisione di Fabbri e Chiffi è stata corretta. L'esordio del commento è esplicativo: "Quando la spiegazione è più grave dell’errore". La motivazione ha suscitato ilarità, perché secondo l'AIA la posizione di De Vrij non avrebbe impedito a Mandas di compiere l'intervento.

Zazzaroni non ci sta: "Questo è un nuovo capitolo della fantasy protocollare: si è infatti passati dall’interpretazione alla supposizione arbitrale. Fabbri ha supposto che Mandas non potesse riuscire - per incapacità manifesta? - a impedire il gol di Arna Letale". Per quale motivo allora Mandas sporge il capo per cercare di vedere il Pallone? Il direttore spinge proprio su questo punto: "La sottolineatura sulla traiettoria è spettacolare dal momento che Mandas si muove in netto ritardo proprio perché non può vedere la partenza del tiro e quindi tentare una parata difficile, ma non impossibile". Si tornerà su questo episodio, in quanto è stato creato un precedente che assicurerà molte polemiche in futuro.