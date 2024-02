Guendouzi, l'esplosione alla Lazio: ora sogna il ritorno in Nazionale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Veemenza e spirito battagliero, mix perfetto per disputare una sfida come quella di mercoledì in una serata di Champions che ha fatto sognare la Lazio e i propri tifosi. Guendouzi ce l’ha e non solo queste di caratteristiche. Al triplice fischio è stato premiato come “Player of the match” per aver giganteggiato in mezzo al campo, facendo impazzire il Bayern Monaco. È stato la spina di Tuchel a centrocampo, ha aiutato i compagni reggendo l’impatto fisico e trovando gli spazi giusti per poterli servire. Tre i falli subiti, riporta il Corriere dello Sport, solo Musiala ne ha guadagnati di più, 32 su 38 i passaggi riusciti: Gila e Isaksen sono stati quelli più cercati dal francese.

La sua personalità, da molti criticata per episodi avvenuti in passato, si sta rivelando un punto di forza per la Lazio. Ma non è solo carisma e irruenza, c’è molto altro. Le sue qualità non sono in discussione e il rendimento è tutto dalla sua parte, potrebbe bastargli per riuscire a tornare in nazionale in cui manca dal Mondiale in Qatar.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE