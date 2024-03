Guendouzi, sempre più dentro al gioco della Lazio: i numeri da record

RASSEGNA STAMPA - La partenza di Milinkovic ha lasciato un vuoto che si fa fatica a riempire, ma a alleviare il dolore per la sua mancanza ci pensa Guedouzi. Il francese ha conquistato la Lazio e soprattutto i suoi tifosi col suo talento e la sua personalità, è l’anima della squadra e si è preso un posto accanto ai grandi: Immobile e Luis Alberto. Ha il fuoco dentro, è disposto al sacrificio e non perde mai occasione per incitare i compagni e si è visto anche a Firenze. Ogni gara per lui è come se fosse una finale. A rendere l’idea, ancor di più, di quanto sia incisivo sono i numeri. 21 partite di fila, 2418’ di gioco da inizio stagione, 938’ nel 2024, riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sta giocando più di tutti i centrocampisti della Serie A: 8 volte titolare da gennaio. Per ruolo, è il quarto se si prende in considerazione il numero di sponde, ne conta 11 e insegue Felipe Anderson a 14 e Luis Alberto a 15. Non è tutto, solo lo spagnolo ha mandato più volte di lui un compagno al tiro: 11 contro 7. E per finire, in tutta la squadra, è l’unico che nell’anno da poco iniziato ha recuperato ben 40 palloni. Più di tutti. Questa sera, contro il Milan, disputerà la sua ventiduesima gara consecutiva, sarà l'ennesima occasione per dimostrare il suo valore e soprattutto non far rimpiangere a Sarri Loftus-Cheek, suo sogno di mercato da sempre.

