I gol del Taty per le vittorie della Lazio: ecco da quando l'argentino non segna in casa

RASSEGNA STAMPA - Baroni deve ritrovare il fattore campo e il fattore centravanti. La Lazio non vince all'Olimpico dal 28 novembre, in quell'occasione s'impose sul Bologna. L'ultimo gol interno di Castellanos risale addirittura al 26 settembre, segnò al Verona. I punti (e i gol) in casa non possono mancare così tanto. Dal Monza in poi serve un'inversione di tendenza, riporta il Corriere dello Sport. Vittoria all'Olimpico, magari proprio con un colpo dell'argentino. Il gol di Cagliari è valso il raggiungimento di quota 8 in campionato, 11 totali. Ha centrato la doppia cifra stagionale - con le reti dell'Europa League - ma è vicino anche alla doppia in campionato. Sarebbe la prima volta in Italia. Il "bottino" è stato realizzato in 20 presenze ed è esattamente il doppio rispetto a quello dello scorso anno (4). È a meno uno dai tredici gol che aveva segnato nella stagione record vissuta in Liga prima di firmare con la Lazio. Insomma, il gol di Cagliari dev'essere il primo di una lunga serie per il Taty, non può essere un colpo episodico.

Anche perché i colpi del Taty sono decisivi per aiutare la Lazio a rivincere in casa. Dopo cinque vittorie all'Olimpico, la brigata di Baroni ha pareggiato due volte e perso altrettante volte nelle ultime quattro partite. Cinque gare casalinghe senza vittoria non si registrano dal periodo novembre 2015-gennaio 2016. I segnali di ripresa, paradossalmente, si sono avuti in trasferta, dove la Lazio ha vinto due delle ultime tre partite di A contro Verona e Cagliari. Castellanos, all'Unipol Domus, ha segnato da dentro l'area, sfruttando l'assist di Zaccagni, a sua volta innescato da Dia. S'è fatto trovare al posto giusto. La Lazio, a ben vedere, ha segnato il 98% delle reti in campionato all'interno dell'area (39 su 40), di più solo Le Havre, Bochum, Southampton e Maiorca.

A fine partita, l'argentino ha parlato da leader: "Siamo felici. Dobbiamo affrontare sempre le partite in questo modo, con quest’approccio". La migliore Lazio, il miglior Castellanos, il miglior Olimpico.

