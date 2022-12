Il Brasile non molla Ancelotti ma il nodo è il contratto con il Real

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Valutazioni in corso in casa Brasile. Dopo l'eliminazione dal Mondiale il commissario tecnico Tite e il direttore generale Juninho Paulista hanno lasciato la panchina e ora la Federcalcio è alla ricerca di un sostituto. Tra i tanti nomi c'è anche quello di Carlo Ancelotti unito a Paulo Roberto Falcao che ricoprirebbe il ruolo di dg. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il nodo è tutto nel contratto del tecnico con il Real Madrid che scadrà nel 2024. Il Brasile ha infatti necessità di trovare un allenatore già dal 2023 e nessuno sembra disposto a ricoprire il ruolo di traghettatore per un anno. Intanto il presidente della federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues ha annunciato che: "I nomi del nuovo allenatore e degli altri componenti della commissione tecnica saranno resi noti soltanto a fine gennaio del 2023".