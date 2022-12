Il calcio italiano è tutt'altro che "morto": i numeri impressionanti pubblicati dalla FIGC

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso una nota ufficiale della Federcalcio è stato reso noto il bilancio integrato della Figc e i numeri viaggiano fortemente sulla scia della vittoria dello scorso Europeo: "Il 2021 è stato un anno indimenticabile per via del successo della Nazionale nel Campionato Europeo, che ha appassionato l'84,3% degli italiani facendo registrare 115,7 milioni di telespettatori totali in Italia e 5,2 miliardi a livello mondiale. La vittoria degli Azzurri ha avuto un impatto economico diretto per la Figc stimabile in circa 36 milioni di euro (il valore totale della produzione 2021 è stato di 229,5 milioni di euro, miglior risultato di bilancio nella storia della Federcalcio) e un impatto economico indiretto e indotto per il Sistema Paese stimabile in almeno lo 0,7% del Pil (circa 12 miliardi di euro). Non va dimenticato che dietro al trionfo della Nazionale c'è un movimento che rappresenta il principale sistema sportivo italiano, con 4,6 milioni di praticanti e 1,4 milioni di tesserati per la FIGC (il 20% dei ragazzi italiani tra i 5 e i 16 anni). Il fatturato diretto è di 5 miliardi di euro, il 12% del PIL del football business mondiale e negli ultimi 14 anni il contributo fiscale e previdenziale del mondo del calcio è stato pari a 15.5 miliardi di euro: per ogni euro 'investito' dal Governo nel calcio, il Sistema Paese ha ottenuto un ritorno in termini fiscali e previdenziali pari a 18,3 euro".