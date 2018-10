Il doppio ex Fiore: "Lazio non sottovalutare il Parma! Milinkovic? Il problema è l'atteggiamento"

"Il Parma ha messo molti in difficoltà, compresa la Juventus: non ha nulla da perdere". Stefano Fiore mette in allerta la Lazio che domenica andrà a sfidare il Parma al Tardini. Doppio ex del match, l'ex centrocampista ha presentato la gara sulle pagine de Il Tempo. Secondo Fiore le aquile devono partire forte e provare a sbloccare il risultato per incanalare il match nei binari giusti. Non sarà facile perché gli emiliani sono una signora squadra, ma l'assenza di Gervinho potrebbe essere un vantaggio per i capitolini. Secondo l'ex biancoceleste, la Lazio deve proseguire la striscia positiva ripresa contro la Fiorentina dopo il ko nel derby per puntare a un posto in Champions che si raggiunge con la continuità dei risultati. In chiusura anche un pensiero su Milinkovic Savic, che ha avuto una partenza un po' a intermittenza: "Non è più una questione fisica, adesso credo che sia mentale. Il problema non sono le prestazioni, ma l'atteggiamento: deve essere meno indolente. Quando il serbo e Luis Alberto torneranno ai loro livelli, si vedrà anche una Lazio più bella".