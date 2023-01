Il fuorigioco semiautomatico è realtà: ecco dove esordirà il 'SAOT'

TUTTOmercatoWEB.com

Il Fuorigioco Semiautomatico sta per diventare presto realtà. In Serie A il cosiddetto SAOT verrà introdotto a partire dal 27 gennaio, prima giornata del girone di ritorno del campionato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei lo stesso verrà però utilizzato per la prima volta in occasione della Supercoppa tra Milan e Inter che si disputerà in Arabia Saudita il 18 gennaio.