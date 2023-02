Il Senato cancella l'emendamento sui diritti tv proposto da Lotito: i dettagli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'emendamento sui diritti televisivi proposto dal Senatore di Forza Italia Claudio Lotito è stato cancellato. Come riporta la consueta rassegna di RadioSei il Senato ha approvato un ulteriore emendamento del Governo che sopprime l’estensione dei contratti di licenza per i diritti tv in corso per gli eventi sportivi, compresi quelli del calcio. Le votazioni in Aula hanno visto trionfare con una maggioranza nettissima il si votato da 158 senatori. I no sono stati 3 così come gli astenuti. Stando ai tabulati delle votazioni il presidente biancoceleste non avrebbe preso parte alla seduta che ha decretato la decisione finale in merito ai diritti tv. Andando nel dettaglio nel testo di conversione in legge del Decreto Milleproroghe, l’emendamento aveva come intento quello di estendere di due anni, previo accordi con i titolari dei diritti, i contratti già in essere, portandoli dal 2024 al 2026.