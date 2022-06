Immobile, Del Piero lo incensa. Poi sulle critiche: "Ci saranno sempre, ma basta che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha cercato di imitarlo, lo ha preso come punto di riferimento. E oggi, a distanza di anni, può provare a raggiungerlo. Una stima infinita quella di Ciro Immobile per Del Piero, che quest'ultimo ricambia con orgoglio. Oggi, a 32 anni, l'attaccante della Lazio si appresta a iniziare il campionato che, con tutta probabilità, gli consentirà di raggiungere e superare il suo idolo (188) nella classifica dei marcatori all-time della Serie A. "Non ho grande gelosia per i miei record, quando accadrà glia farò i complimenti", ha spiegato Del Piero. I due bomber sembrano esser legati da un intreccio particolare: Immobile, da adolescente, ha avuto modo di studiare da vicino il suo mito, entrando a far parte del settore giovanile della Juventus, e cominciando a far parte del giro della prima squadra quando Alex era già leader e trascinatore del gruppo.

Il destino ha voluto che sia stato proprio Del Piero a lasciare a Immobile il posto per tre differenti esordi, in Serie A, in Champions League e in Coppa Italia. Alex ha raccontato, riporta la rassegna stampa di Radiosei, che già allora il piccolo bomber aveva struttura fisica e potenzialità da giocatore di alto livello. E non solo, poiché si notava che Ciro avesse già l'atteggiamento giusto e l'umiltà necessaria. Qualità che, tuttavia, non gli hanno impedito di ricevere critiche ogni volta che ha vestito la maglia della Nazionale. "Quelle ci sono e ci saranno sempre, non me ne sono mai lamentato, anche se a volte danno fastidio. Basta che in Nazionale ci sei e sei tra quelli che hanno l’onore immenso di vestire quella maglia. Credo che questo valga anche per Ciro. Ha vinto un Europeo, e sono certo che avrà ancora occasioni per essere protagonista", ha spiegato l'ex bianconero.

TORNA ALLA HOMEPAGE