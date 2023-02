Immobile, la "liberazione" dopo il momento no. E ora c'è un altro record nel mirino

Fonte: Fabrizio Parascani

Ciro Immobile è tornato. Il gol contro il Cluj è stato celebrato come meritava. Grande gesto tecnico, ma esultanza sobria per scacciare il momento di difficoltà. Assist morbido di Felipe Anderson e mezza rovesciata al volo di destro. Come riporta la rassegna di Radiosei, lo schema utilizzato contro il club rumeno è stato provato e riprovato in allenamento da Mister Sarri. Oggi alla Lazio. In passato ad Empoli.

GESTIONE - Il tecnico biancoceleste per recuperarlo gli ha concesso gradualmente sempre più minuti per ritrovare la forma giusta. Contro l'Atalanta aveva fallito due occasioni non da lui. Errori che sono stati sottolineati all'esterno, anche dagli addetti ai lavori. I tifosi invece non hanno mai fatto mancare il sostegno al proprio leader, intonando il suo nome per fargli sentire la propria vicinanza.

MOMENTO BUIO - Dopo 43 giorni senza gol, la rete in Conference League ha scacciato il momento no. In questo periodo la mente e il corpo non andavano di pari passo. Ogni errore sembrava un macigno. La sua perla contro i romeni ha risolto una gara spinosa che si era messa male dopo l'espulsione di Patric.

NUOVA FASE - Adesso è tempo di nuovi record. Con la rete in coppa Ciro ha raggiunto la quota di 191 gol con la maglia biancoceleste. Il prossimo record da infrangere sono le 200 reti in maglia biancoceleste ne mancano solo nove. Con la condizione fisica in crescita sarà più facile raggiungere un nuovo obiettivo.

