Immobile, la staffetta non paga, anzi: l'alternanza "consuma" Ciro

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ieri contro il Bologna ha incassato la quinta sconfitta in campionato in undici gare. I ragazzi di Sarri, dopo il gol di Ferguson, sono diventati passivi e non hanno creato nessuna occasione da gol degna di nota. Infatti, anche ieri il reparto avanzato ha dato poche risposte e Immobile quando è entrato non riuscito a dare la scossa necessaria per aiutare i compagni a recuperare la gara. Da quando è entrato, al 12' del secondo tempo, Ciro ha toccato pochissimi palloni, riporta il Corriere dello sport. Ha fatto 9 tocchi, 8 passaggi, neppure un tiro. Davvero poco per uno come lui che ha fatto quasi 200 gol in maglia biancoceleste. Ciro è apparso nervoso e invece di essere stimolato per la maggiore concorrenza con Castellanos sembra la stia pagando in termini di serenità. Abituato ad essere un titolare inamovibile sta soffrendo questa nuova situazione. Ciro ha bisogno di fiducia, ma anche lui deve dare di più per aiutare la Lazio a superare questo momento. Martedì contro il Feyenoord, l'occasione per rilanciarsi. Sarri farà le sue valutazioni e deciderà se riproporre o meno Immobile dal primo minuto.

TORNA ALLA HOMEPAGE