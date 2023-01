Immobile, solo una volta numeri peggiori al giro di boa: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile deve accelerare e recuperare il terreno perso. Tenendo conto dei nove campionati in Serie A, tra cui quello in corso, in cui è stato titolare, solo ua volta è arrivato al giro di boa avendo messo a segno meno gol di quanti ne abbia all'attivo questa stagione, fortemente condizionata dagli infortuni. Si tratta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, della stagione 2012-13, la prima da titolare in Serie A con il Genoa. Immobile arrivò alla fine del girone d'andata con sole cinque reti, di cui tre segnate alle big, mentre già l'anno successivo al Torino ne segnò 9 in 19 partite. Da quando la Lazio lo ha riportato in Italia, ha sempre chiuso il girone con almeno 10 gol, arrivando addirittura a 20 nel 2019-20, quando poi vinse la Scarpa d'Oro. Per pareggiare il suo record negativo in biancoceleste avrebbe bisogno di segnare tre gol in due partite, arrivando così a quota 10 in 15 sfide, compresi i pochi minuti di Monza ed Udinese.

